В Кремле решили не принимать близко к сердцу ордер МУС на арест Путина Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина никак не повлияло на его работу и работу администрации главы государства, где к решению отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Кремль все тщательно фиксирует и продолжает работу, передает ТАСС.

Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится, — сказал Песков.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Песков заявил, что решения этого суда с точки зрения права для РФ являются ничтожными.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь пригрозил суду в Гааге российской гиперзвуковой ракетой «Оникс» и призвал его представителей «внимательно смотреть в небо». В своем Telegram-канале он написал, что Международный уголовный суд — это «убогая» организация, из-за которой не начнется война.