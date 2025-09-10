Стало известно, скольких погромщиков полиции Франции удалось задержать

Французские правоохранители задержали не менее 250 человек за участие в беспорядках на акциях протеста, сообщили представители МВД государства. Силовики уточнили, что из них 159 — в Париже, передает Le Figaro.

В столице более 30 человек помещены под стражу, говорится в материале. Ведомство отметило столкновения протестующих с полицией в нескольких районах Парижа, в том числе около Северного вокзала, одного из крупнейших железнодорожных узлов города.

Ранее в окрестностях Ренна на северо-западе Франции группа агрессивных протестующих с лозунгом «Заблокируем все!» напала на рейсовый автобус и подожгла его. По словам очевидцев, злоумышленники в масках и шарфах забросали автобус камнями. Водитель успел покинуть транспорт вовремя. Число пассажиров на момент нападения неизвестно. Из-за действий протестующих на кольцевой дороге вокруг Ренна образовались крупные пробки: движение перекрыто на нескольких участках.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что жителей Франции больше заботят внутренние проблемы страны, а не позиция президента Эммануэля Макрона по Украине. Он отметил, что граждан раздражает снижение покупательной способности, рост преступности и неудачная внутренняя политика главы государства.