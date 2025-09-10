Погромщики во Франции чуть не сожгли заживо пассажиров автобуса

В окрестностях Ренна на северо-западе Франции агрессивная группа протестующих под лозунгом «Заблокируем все!» атаковала рейсовый автобус и подожгла его, сообщает радио Ici. Инцидент случился на кольцевой дороге утром.

Очевидцы рассказали, что злоумышленники в масках и шарфах забросали автобус камнями, водитель успел вовремя покинуть транспорт. Количество пассажиров в момент нападения неизвестно. Сейчас на кольцевой дороге вокруг Ренна образовались значительные пробки: движение перекрыто на нескольких участках из-за действий протестующих.

Ранее стало известно, что первые патрули жандармов уже заняли позиции в центре Парижа в ожидании массовых протестов. Власти мобилизовали 80 тыс. силовиков по всей стране. Ранее демонстранты добились отставки премьера Франсуа Байру и теперь стремятся продолжить давление. Ожидается, что на улицы столицы выйдут не менее 100 тыс. человек. Префект парижской полиции предупредил о возможных блокадах, саботаже и «ударных действиях», подчеркнув, что мероприятие активизирует гражданское общество.