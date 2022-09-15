Стало известно о решении Эстонии в сфере сотрудничества с Россией Власти Эстонии заявили о намерении прекратить сотрудничество с Россией в таможенной сфере

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о прекращении договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере, ее слова приводит ТАСС. Соответствующее заявление Каллас сделала во время заседания правительства Эстонии в четверг.

Премьер-министр сообщила, что сотрудничество двух стран в таможенных делах регулирует Евросоюз, поэтому Эстония в своих решениях решила придерживаться «единой европейской линии».

Мы также прекратили двустороннее сотрудничество с Россией в таможенной сфере, поскольку такое сотрудничество регулирует Евросоюз, и, как мы всегда говорили, в связях между Европой и РФ мы должны следовать единой европейской линии, а не придерживаться двусторонних соглашений, — заявила Каллас.

Отмечается, что документ о сотрудничестве страны подписали в 1997 году. Его действие будет оставаться в силе до истечения шести месяцев с даты письменного уведомления одной из сторон о своем намерении прекратить его действие.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Филипп Лось был уволен из Русского театра в Эстонии по причине критики, которой он подверг прибалтийскую страну. Лось, в частности, обвинил Эстонию в русофобии и сравнил положение граждан РФ там с положением евреев во время Второй мировой войны.