Российского режиссера уволили из Русского театра в Эстонии Российского режиссера Лося уволили из Русского театра в Эстонии за критику русофобии

Фото: Социальные сети

Российский режиссер Филипп Лось был уволен из Русского театра в Эстонии по причине критики, которой он подверг прибалтийскую страну. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. Лось, в частности, обвинил Эстонию в русофобии и сравнил положение граждан РФ там с положением евреев во время Второй мировой войны.

Решение об увольнении было принято непросто. Но очевидно, что оно было необходимо. Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра, — цитирует ERR слова директора театра Светланы Янчек.

Про «тухлую облезлую русофобию» Лось написал в своих социальных сетях в конце августа. Впоследствии он признал, что несколько перегнул палку, подчеркивает портал. Директор театра признала, что данное высказывание стало одной из причин, по которым было принято решение прекратить сотрудничество с режиссером.

Та форма, в которой это мнение было изложено... Филипп Лось являлся главным творческим лицом нашего театра... Его даже частное мнение соотносится с позицией театра волей-неволей, — сказала Янчек.

Известно, что сам Лось намерен оспорить данное решение в суде.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша приняли решение закрыть въезд для россиян, в том числе с шенгенскими визами на руках, которые были выданы третьими государствами, с 19 сентября.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал не вводить зеркальные меры в ответ на визовые ограничения со стороны Прибалтики и Польши. Депутат Госдумы уверен, что политика трех бывших советских стран и Варшавы является неонацистской и уподобляться ей не стоит.