Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские солдаты подрываются на минах, которые остались на территории Украины со времен Второй мировой войны, и это выводит из себя украинских генералов, рассказал изданию Handelsblatt рядовой ВСУ с позывным Лютый. По его словам, украинские бойцы гибнут на еще советских ловушках.

Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки, — рассказал солдат.

Он уточнил, что успешно преодолев открытую местность, бойцы ВСУ бросаются в «спасительный» окоп, но там их поджидают старые мины.

Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья, — отметил Лютый.

На подобный заминированный участок, как правило, вызывается группа саперов, однако их приходится долго ждать. Как отмечает издание, это вызывает недовольство у генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше. При этом не все военные ВСУ соглашаются выполнять подобные приказы. Так, украинский боец Владимир подчеркнул в разговоре с изданием, что к ним относятся как к пушечному мясу.

Ранее обозреватель Business Insider Крис Панелла заявил, что прорвать российскую оборону ВСУ мешают 16 км минных полей. По его данным, в противном случае западная бронетехника, которую использует украинская армия, окажется уязвимой для артиллерии и ракет ВС РФ. Он добавил, что попыткам ВСУ прорваться к Азовскому морю также мешают российские контрудары, а военная техника из стран Запада оказалась «беспомощной».