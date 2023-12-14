На Украине спасли от сноса памятник советскому солдату Во Львовской области староста села спас от сноса памятник советскому солдату

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Староста села Смыков во Львовской области Украины не позволил снести памятник советскому солдату, встав на его защиту, сообщил в соцсетях советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик. По его словам, мужчина взобрался на монумент и плакал.

В селе Смыков пробовали снять памятник. Староста Левицкий Виталий Степанович взобрался на него и плакал. Не дал [демонтировать], — отмечается в его сообщении.

Радик добавил, что поступок старосты заставил отступить полицию и местных чиновников. Памятник пока не снесли, однако намерения администрации остаются прежними. Во Львовской области планировали снести около 200 монументов советских времен, большая часть которых уже уничтожена.

По мнению Левицкого, техника, которую используют для демонтажа, занимается уничтожением памяти поколений. Так староста прокомментировал свой поступок.

Ранее жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины выступили против демонтажа советских памятников. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, у которого, по его словам, от этих новостей произошел «разрыв шаблонов».