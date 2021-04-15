Совместное выступление глав МИД Турции и Греции закончилось перепалкой

https://static.news.ru/photo/7b792690-9e1e-11eb-9bfd-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/mevlutcavusoglu

Выступление с совместным заявлением министров иностранных дел Турции и Греции Мевлюта Чавушоглу и Никоса Дендиаса закончилось публичной перепалкой. Причиной стали высказывания Дендиаса о мусульманских меньшинствах в Греции.

Я в своей речи не делал никаких обвинительных заявлений против Греции. Но он (Дендиас. — NEWS.ru) сказал, что мы нарушаем суверенитет Греции. Мы такие заявления принять не можем. Наши действия направлены на защиту прав турок-киприотов и турецкого меньшинства в Греции. Говорить турецкому меньшинству: «Вы не турки, а только мусульмане», — это бесчеловечно, — цитирует РИА Новости Чавушоглу.

Он также ответил на соответствующее обвинение, что Турция осуществляет разведку месторождения углеводородов в Средиземном море исключительно в рамках международного права. Дендиас заявил на это, что Турция сотни раз нарушала воздушное пространство Греции, кроме того, он напомнил о Лозаннском договоре, закрепившем современные границы и правовой статус Турецкой Республики.

Что касается турецкого меньшинства — это записано в Лозаннском договоре. Хочет этого Турция или нет, но Лозаннский договор действует. <...> Турция постоянно нарушает международное право. После февраля и марта 2020 года (когда тысячи мигрантов пытались прорваться через границу в Грецию. — NEWS.ru) Турция не может поучать Грецию, — заявил Дендиас.

Чавушоглу ответил, парируя реплику о Лозаннском договоре, что Турция так и не признала 10-мильное воздушное пространство Греции, а греческим властям, если они так настойчиво апеллируют к этому соглашению, не помешало бы демилитаризировать острова. Впрочем, после этого министр заметил, что если перепалка продолжится и дальше, то они не успеют на ужин, после чего дипломаты, смеясь, покинули пресс-конференцию.

Как сообщал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал «непристойностью и грубостью» слова премьер-министра Италии Марио Драги, который назвал диктатором главу Турецкой Республики.