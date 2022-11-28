Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений

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Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета. Решение было принято единогласно.

Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список «преступлений ЕС», включенных в договор о функционировании ЕС, — отмечается в заявлении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с каждым новым пакетом санкций против России Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя. Она напомнила, что восьмой пакет рестрикций ЕС против России предусматривает ограничения в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В списке новых ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорта угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Кроме того, был запротоколирован потолок цен на российскую нефть. Помимо вышеперечисленного, гражданам ЕС запретили занимать высокие должности в госкомпаниях РФ.