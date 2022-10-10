В ЕС заявили о закрытии «лазеек» по обходу санкций Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС закрыл «лазейки» для обхода санкций против России

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С каждым новым пакетом санкций Евросоюз обнаруживает «лазейки» и способы ухода от ограничений, успешно их устраняя, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Таллине, трансляция которой велась в Twitter. Она напомнила, что восьмой пакет рестрикций ЕС против России предусматривает ограничения в отношении третьих стран и лиц, содействующих Москве в их обходе.

У нас уже есть восемь пакетов санкций, и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их, — сказала глава ЕК.

Она добавила, что третьи страны, которых коснутся ограничения, к примеру, поставляют подсанкционные товары из Европы в Россию.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В списке новых ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорта угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Кроме того, был запротоколирован потолок цен на российскую нефть. Помимо вышеперечисленного, гражданам ЕС запретили занимать высокие должности в госкомпаниях РФ.