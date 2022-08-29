Соседка Цыганенко рассказала об отношении его матери к СВО Соседка предполагаемого убийцы Дугиной Цыганенко рассказала, что его мать не поддерживала спецоперацию на Украине

Мать Богдана Цыганенко, который подозревается в причастности к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной, не поддерживала специальную военную операцию РФ на Украине, рассказала его соседка, слова которой приводит РИА Новости. При этом она добавила, что сам Цыганенко политикой не интересовался.

Он не политикан, как говорится. Абсолютно не интересовался политикой. Выйдут — гы-гы-гы, посмеются и все. По спецоперации мама за Украину была, — сказала собеседница агентства.

О том, что к убийству журналистки Дарьи Дугиной может быть причастен член украинской диверсионной группы Цыганенко сообщил Центр общественных связей ФСБ России 29 августа. По информации ведомства, именно он предоставил другой подозреваемой, Наталье Вовк, поддельные документы и автомобильные номера, а также помог ей собрать бомбу. Уточняется, что он прибыл в Россию транзитом через Эстонию, а за день до подрыва, уехал из страны.

Позднее родственница Цыганенко сообщила, что он уехал из дома в Донецке в первых числах июля. С тех пор, как мужчина покинул территорию ДНР, он перестал выходить на связь, утверждает женщина.