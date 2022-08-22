В Киеве отреагировали на раскрытие убийства Дугиной Подоляк о раскрытии убийства Дугиной: российская пропаганда живет в выдуманном мире

Фото: СК РФ/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на информацию о раскрытии ФСБ дела об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая российскими силовиками Наталья Вовк не имеет отношения к подрыву автомобиля политолога.

Российская пропаганда живет в выдуманном мире: ответственными за подрыв автомобиля пропагандистки Дугиной сделали женщину и ее 12-летнего ребенка. Удивительно, но эстонскую визу на месте не нашли, — возмутился Подоляк.

Ранее в ФСБ сообщили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, которая в процессе подготовки преступления находилась в России с несовершеннолетней дочерью. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Журналистка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу машины сработало взрывное устройство. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку.