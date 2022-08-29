Родственники соучастника в убийстве Дугиной сообщили о его исчезновении Родственники подозреваемого соучастника в убийстве Дугиной Цыганенко сообщили о его исчезновении

Родственники подозреваемого соучастника в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко сообщили, что он уехал из дома в Донецке в первых числах июля, передает РИА Новости. С тех пор, как мужчина покинул территорию дома, он перестал выходить на связь.

Он выехал где-то в первых числах июля, — поделилась тетя Цыганенко, Лариса.

Соседи Цыганенко подтвердили, что он жил в Донецке. По их словам, он был «прозападный, больше склонен к Украине», передает РЕН ТВ.

О том, что к убийству Дугиной может быть причастен член украинской диверсионной группы Богдан Цыганенко, в ФСБ сообщили утром 29 августа. По версии ведомства, именно он предоставил другой подозреваемой, Наталье Вовк, поддельные документы и автомобильные номера, а также помог ей собрать бомбу. Отмечается, что Цыганенко приехал в Россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до подрыва автомобиля.

При этом сама Наталья Вовк лично выслеживала Дугину на фестивале «Традиция» 20 августа и сама привела в действие взрывное устройство. Поиск других лиц, причастных к убийству журналистки, продолжается.