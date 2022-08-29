Названо имя второго подозреваемого в убийстве Дугиной ФСБ: к убийству журналистки Дугиной может быть причастен гражданин Украины Цыганенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К убийству журналистки Дарьи Дугиной может быть причастен член украинской диверсионной группы Богдан Цыганенко, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По версии ведомства, именно он предоставил другой подозреваемой, Наталье Вовк, поддельные документы и автомобильные номера, а также помог ей собрать бомбу.

Отмечается, что Цыганенко приехал в Россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до подрыва автомобиля.

Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной, — уточняет представитель ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что Наталья Вовк лично выслеживала Дугину на фестивале «Традиция» 20 августа и сама привела в действие взрывное устройство. Поиск других лиц, причастных к убийству журналистки, продолжается.

Убийство Дугиной произошло 20 августа, когда она на своем автомобиле ехала домой. Взрывное устройство находилось под днищем джипа со стороны водителя, его взорвали дистанционным способом, когда машина проехала два с небольшим километра.

По данным ФСБ, убийца — сотрудница ВСУ Наталья Вовк, которая еще в июле прибыла в Москву вместе с 12-летней дочерью, поселилась в соседнем подъезде дома, где жила Дарья Дугина, и следила за ней. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии.