СМИ: вакцину против COVID-19 компании Moderna будут производить во Франции

Фармацевтическая компания Recipharm и американская Moderna подписали письмо о планах производить часть разрабатываемой ею вакцины против COVID-19 на территории Франции.
Об этом заявила государственный секретарь при французском министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше,
23 ноября Еврокомиссия заключила с Moderna контракт по предзаказу ее вакцины на 160 млн доз. Этот договор стал уже шестым контрактом с западными фармацевтическими компаниями в рамках стратегии Евросоюза по вакцинации населения. Подобные договорённости были заключены с организациями AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac. В случае, если все компании выведут свой продукт на рынок, Евросоюз получит в общей сложности около 2 млрд доз.
Ранее NEWS.ru писал о том, что крымские учёные работают над созданием новой вакцины от COVID-19 четвёртого поколения на основе ДНК коронавируса нового типа.