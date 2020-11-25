СМИ: вакцину против COVID-19 компании Moderna будут производить во Франции

https://static.news.ru/photo/9cd0c4fa-2f0c-11eb-a239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/K. Schmitt

Фармацевтическая компания Recipharm и американская Moderna подписали письмо о планах производить часть разрабатываемой ею вакцины против COVID-19 на территории Франции.

Об этом заявила государственный секретарь при французском министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше, передаёт агентство Reuters. По её словам, компания Recipharm имеет на французской территории четыре завода. Штаб-квартира организации находится в Стокгольме.

23 ноября Еврокомиссия заключила с Moderna контракт по предзаказу ее вакцины на 160 млн доз. Этот договор стал уже шестым контрактом с западными фармацевтическими компаниями в рамках стратегии Евросоюза по вакцинации населения. Подобные договорённости были заключены с организациями AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac. В случае, если все компании выведут свой продукт на рынок, Евросоюз получит в общей сложности около 2 млрд доз.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крымские учёные работают над созданием новой вакцины от COVID-19 четвёртого поколения на основе ДНК коронавируса нового типа.