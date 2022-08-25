СМИ: в Киеве задержан главный поставщик кокаина украинской элите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городская прокуратура Киева сообщила о задержании с поличным в центре столицы 48-летнего мужчины, который систематически сбывал кокаин на территории города. Правоохранительные органы задокументировали несколько фактов сбыта наркотиков и задержали поставщика во время очередной продажи, сообщается в пресс-релизе украинского ведомства.

Как уточняют местные издания, речь идёт об одном из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрии Чернецком. О нём писали еще в декабре, в частности, о поставках им кокаина депутатам Верховной рады от партии «Слуга народа».

Фото: Прокуратура г.Киева

Во время обыска у задержанного было изъято более 20 пакетиков с расфасованным кокаином, деньги, пакеты для фасовки и электронные весы, а также патроны. Сбытчику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 4 млн гривен.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проходят мероприятия по установлению каналов поступления наркотиков и кругу возможных сообщников, — говорится в сообщении городской прокуратуры Киева.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились прокурорами совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Ранее в Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в ведении диверсионной деятельности. Ранее он уже был судим за контрабанду наркотиков.