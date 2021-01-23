СМИ: в Греции арестован угнавший в Турции лодку россиянин

https://static.news.ru/photo/15b59d9a-5e2f-11eb-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michalis Karagiannis via imago-images.de/Global Look Press

Гражданин России, незаконно проникший в Грецию на украденной лодке, арестован портовыми властями острова Тинос. Об этом сообщает газета «Прото тема».

По её данным, парусное судно 33-летний россиянин украл в турецком портовом городе Чешме. 22 января лодка села на мель в морском районе Киония близ острова Тинос.

На место происшествия прибыли два патрульных катера, которые обнаружили парусник. Должностные лица из администрации Тиноса провели расследование с использованием информации, полученной от представителя Береговой охраны в посольстве Греции в Турции. Оказалось, что лодка была украдена 19 января 2021 года в Чешме.

Россиянина арестовали за незаконное проникновение на территорию Греции. Парусник всё ещё находится на отмели, скоро его отбуксируют в порт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что две лодки с мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш были перехвачены французскими морскими службами. Были спасены 24 человека.