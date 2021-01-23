СМИ: в Греции арестован угнавший в Турции лодку россиянин

Гражданин России, незаконно проникший в Грецию на украденной лодке, арестован портовыми властями острова Тинос. Об этом
По её данным, парусное судно 33-летний россиянин украл в турецком портовом городе Чешме. 22 января лодка села на мель в морском районе Киония близ острова Тинос.
На место происшествия прибыли два патрульных катера, которые обнаружили парусник. Должностные лица из администрации Тиноса провели расследование с использованием информации, полученной от представителя Береговой охраны в посольстве Греции в Турции. Оказалось, что лодка была украдена 19 января 2021 года в Чешме.
Россиянина арестовали за незаконное проникновение на территорию Греции. Парусник всё ещё находится на отмели, скоро его отбуксируют в порт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что две лодки с мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш были перехвачены французскими морскими службами. Были спасены 24 человека.