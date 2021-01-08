Во Франции спасли мигрантов, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

https://static.news.ru/photo/82f52ed2-5378-11eb-b9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naki Kouyioumtzis/Global Look Press

Две лодки с мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш были перехвачены французскими морскими службами. Были спасены 24 человека.

10 января региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ получил запросы о помощи от нескольких лодок с мигрантами, оказавшихся в трудном положении, — цитирует ТАСС сообщение.

Власти сообщили, что мигранты пытались попасть в Великобританию. Об их гражданстве ничего неизвестно.

С первой лодки сняли 14 человек и доставили в порт Дюнкерка к 11:00 по местному времени (13:00 мск). Спустя примерно четыре часа на берег доставили ещё 10 пассажиров с другой лодки. После медицинского обследования их передали пограничной полиции. Погибших нет.

В сентябре на территории острова Лесбос в лагере беженцев произошёл пожар. Как передавал NEWS.ru, властям Греции после инцидента пришлось расселить несколько тысяч человек. Перед вселением в новые жилища всех мигрантов проверили на коронавирус. Некоторые из приезжих не хотели перемещаться на новое место. Они даже пытались сопротивляться действиям полиции, сотрудники которой занимались этим вопросом. Однако мигрантам в ответ на это пригрозили лишить их статуса беженцев, и они согласились на предложенные условия.