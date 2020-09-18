После пожара в Греции власти расселили девять тысяч мигрантов

https://static.news.ru/photo/40a9f530-fa77-11ea-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panagiotis Balaskas /www.imago-images.de/Global Look Press

На территории греческого Лезбоса в лагере беженцев произошёл пожар. После ЧП местные власти к настоящему моменту расселили уже почти девять тысяч мигрантов. Об этом 19 сентября сообщили сотрудники греческого Министерства по делам миграции.

В ведомстве отметили, что пожар произошёл в лагере Мория после того, как у 35 беженцев обнаружили коронавирус. В результате крыши над головой лишились 12 тысяч человек, девять тысяч из которых уже расселены.

В рамках проводимого правоохранителями расследования по этому делу уже задержали шестерых афганцев. Позднее ещё у 214 мигрантов диагностировали COVID-19. Перед заселением в новый лагерь каждый из них должен пройти тест. Эта мера принимается для того, чтобы не допустить вспышки заболевания.

Как известно, многие мигранты не хотели переезжать на новое место. Они даже пытались сопротивляться действиям полиции, сотрудники которой занимались этим вопросом. Однако мигрантам в ответ на это пригрозили лишить их статуса беженцев, и они согласились на предложенные условия, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала позицию канцлера Австрии Себастьяна Курца, выступившего против приёма несовершеннолетних беженцев из сгоревшего греческого лагеря Мориа. Это произошло на внутреннем заседании президиума партии Христианско-демократический союз.