Скульптура Бабы-яги пропала в столице Великобритании

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Скульптура Бабы-яги, выставлявшаяся во многих городах мира, похищена в Лондоне. Статую вывезли в неизвестном направлении со склада, куда она была помещена на период карантина.

Скульптура была привезена в британскую столицу в 2018 году в целях популяризации русской культуры. Некоторое время назад её переместили на более оживлённую улицу, а затем из-за ситуации с коронавирусом временно убрали на склад компании Safestore.

Представитель посвящённого Бабе-яге арт-проекта Тим Юрьев пояснил, что впоследствии компания внесла изменения в договор аренды, но не уведомила об этом. По истечении двух недель скульптура была выставлена на аукцион. В настоящее время ведутся её поиски, в которых задействована полиция. Результатов они пока не дали.

По словам Юрьева, подобные инциденты происходят на данном складе не впервые. Он предположил, что сотрудники действуют по отработанной схеме, сообщает Telegram-канал Mash.

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