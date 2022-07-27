Силы ПВО России отразили обстрел ВСУ по Мелитополю

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ обстрелять городскую инфраструктуру в Мелитополе, рассказали ТАСС в военно-гражданской администрации региона. Там отметили, что в итоге в городе нет разрушений, их удалось предотвратить.

Вчера ПВО пресекла попытку ракетного удара по городской инфраструктуре. Все атаки отражены. Разрушений нет. Город работает в штатном режиме, — сказал представитель ВГА.

В последнее время больше 70% всей территории в Запорожье больше не контролируется Киевом. Постепенно в регионе возрождается мирная жизнь, регион постепенно входит в правовое поле России. Местные власти не раз говорили о том, что у них есть намерение войти в состав РФ и уже осенью провести среди граждан референдум. Украина же продолжает обстрелы мирных городов, в том числе гражданских объектов.

Ранее российские системы противовоздушной обороны отразили удар ВСУ по Мелитополю 24 июля. Город был атакован ночью, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что на спящий город направляются ракеты и ударные беспилотники, однако ПВО России стабильно защищают мирных жителей.