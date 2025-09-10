Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:33

Сийярто назвал страну, которая гарантировала Венгрии транзит нефти

Сийярто заявил, что Белоруссия гарантировала Венгрии нужный транзит нефти

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Белоруссия гарантировала Венгрии нужный транзит нефти, заявил глава МИД восточноевропейской страны Петер Сийярто. Во время заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в экономическом сотрудничестве с Минском, в частности, во взаимодействии в областях атомной энергетики и сельского хозяйства, передает агентство БелТА.

Надеюсь, Венгрия всегда будет придерживаться такой точки зрения, что диалог, открытые дипломатические каналы — это то, что поможет нам избежать более крупных бед, — сказал Сийярто.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Венгрия не намерена разрывать долгосрочный контракт с «Газпромом» из-за угрозы огромных финансовых неустоек. По его словам, заявления Сийярто о новом соглашении на поставки газа с Запада означают диверсификацию источников, а не отказ от российского топлива.

До этого Сийярто заявил, что правительство страны в ближайшее время подпишет новый контракт на закупку газа. По его словам, топливо будет поступать с западного направления. Глава МИД уточнил, что это будет самый долгосрочный газовый контракт для Венгрии.

Белоруссия
Венгрия
Петер Сийярто
нефть
трубопроводы
