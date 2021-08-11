Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии

Швейцария расширила санкции против Белоруссии, в частности, в финансовой сфере. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в этом вопросе Швейцария ориентируется на решение Евросоюза. Согласно принятым ограничительным мерам, вводится эмбарго на поставки в Белоруссию оборудования, которое применяется для слежения или перехвата Интернета и телефонных разговоров. Кроме того, введены ограничения на выпуск «финансовых инструментов» и торговлю ими, а также на предоставление займов и страховых услуг.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Они направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Также Соединённое Королевство ввело ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Президент США Джо Байден также расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.

В ответ Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против санкций Запада.