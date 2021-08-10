Минск выработает дополнительные меры против санкций Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против санкций Запада. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Её слова приводит БелТА.

Эйсмонт отметила, что Белоруссия «в долгу не останется».

Насколько возможно, мы примем ответные меры, — сказала пресс-секретарь Лукашенко.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Также Соединённое Королевство ввело ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Кроме того, президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.