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Президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден отметил, что действия властей Белоруссии несут «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике Штатов. Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Белоруссии. Новые ограничительные меры США в отношении Белоруссии затронули 23 человека и 21 организацию. В Белом доме заявили, что среди них близкие к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесмены и 15 контролируемых ими компаний.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Помимо этого, на территории страны запрещено оказывать техпомощь авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Также Великобритания вводит ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.