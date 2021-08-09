Президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Байден отметил, что действия властей Белоруссии
Ранее Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Помимо этого, на территории страны запрещено оказывать техпомощь авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Также Великобритания вводит ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.