Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии

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Лондон ввёл новые санкции против Минска. Как сообщает Reuters, об этом заявили в правительстве королевства.

Как отмечается , санкции Лондона направлены на предотвращение полётов и посадок белорусских авиакомпаний в Великобритании. Помимо этого, на территории страны запрещено оказывать техпомощь авиапарку Лукашенко.

Великобритания вводит ряд торговых санкций в отношении белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий двойного назначения, а также запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Также Лондон сообщил о введении санкций против россиянина Михаила Гуцериева за поддержку властей Белоруссии.

Ранее в США обозначили сроки объявления новых санкций против Белоруссии. Как отмечалось, возможное решение властей США последует за приездом в страну бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая на встрече с белорусской диаспорой в Нью-Йорке рассказала о просьбах к Вашингтону расширить санкции в отношении Минска.