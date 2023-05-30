Семья россиян протаранила на авто шлагбаум на границе Польши с Белоруссией

Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press

Семья россиян с тремя детьми протаранила на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, сообщила польская радиостанция RMF FM. По ее информации, женщине с тремя детьми удалось попасть на белорусскую территорию, мужчина был арестован.

Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе, — сообщила радиостанция.

По данным RMF FM, около 7 утра к погранпереходу подъехал автомобиль BMW с шведскими номерами. Внутри находились мужчина и женщина из России, с ними были ребенок с российским паспортом и еще двое детей с паспортами Швеции. Когда офицер проверял их документы, машина умчалась в белорусском направлении.

BMW протаранил барьеры и проехал через развернутые шиповые полосы. Иномарка остановилась посреди пограничного моста. Мужчину схватили, ему предъявили обвинение в попытке незаконного пересечения границы силой, кроме того, он понесет ответственность за причиненный ущерб.

Как утверждает RMF FM, двум детям, которых везла российская пара, запрещено покидать Швецию.

Ранее МВД Польши заявило, что с 1 июня через границу страны будет закрыто движение грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Перед этим в Госдуме предлагали запретить передвижение польских грузоперевозчиков по территории РФ.