Польским дальнобойщикам могут отказать в проезде по России «Известия»: в Госдуме хотят запретить фурам из Польши проезд по РФ

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Запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России попросили подготовить депутаты Госдумы РФ. Автором инициативы выступил руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Слова парламентария приводят «Известия».

Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление № 1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры, — сказал Москвичев.

Он назвал такое решение ответным действием на «захват» школы при посольстве РФ в Варшаве, который произошел 29 апреля. Депутат также сообщил о повышении стоимость дизельного топлива в 1,5–2 раза для польских фур на заправках в России.

По словам Москвичева, инициативы уже проходили обсуждение с чиновниками Минтранса и МИДа, а также в департаменте транспорта аппарата Госдумы.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая заявил, что такие действия властей не могут оставаться без последствий. До этого посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве.

В российском МИД действия Варшавы назвали «вопиющим нарушением» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В ведомстве пообещали жесткую реакцию в ответ.