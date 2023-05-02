Посольство России в Польше направило ноту из-за захвата школы в Варшаве

Фото: РИА Новости

Вторжение польских властей на территорию школы при посольстве РФ в Варшаве

Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию. В субботу, 29 апреля, местные власти и полиция ворвались в учебное заведение, сломав дверь.

Посольство направило в МИД Польши ноту протеста, — сообщили в посольстве.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что школа при посольстве России в Варшаве распахнет двери перед учениками 10 мая, но в другом здании. По его словам, на предстоящей неделе будет осуществлен вывоз оборудования и имущества учебного заведения. Андреев назвал действия польских властей противоправными.

Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» и волонтерской роты «Боевого братства» организовали митинг у посольства Польши в Москве против действий польских властей в отношении школы при дипмиссии. В мероприятии участвовали порядка 500 человек.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст очень жесткий ответ на захват школы. По ее словам, Россия имеет право разорвать дипломатические отношения с Польшей.