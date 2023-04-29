Полиция ворвалась в школу при российском посольстве в Варшаве

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Варшаве представители мэрии в сопровождении сотрудников полиции начали взламывать дверь в школу при российском посольстве, расположенную на Келецкой улице, сообщает РИА Новости. К жестким действиям делегация прибегла после того, как в учреждении отказались впустить прибывших чиновников.

После взлома калитки чиновники повесили цепь с замком на ворота. Это было сделано для того, чтобы российские дипломаты не смогли вывезти имущество.

Ранее польские власти изъяли территорию и здание у посольства РФ. Их планируют передать Украине. Прибывший на место случившегося советник-посланник Андрей Ордаш заявил, что российская сторона считает незаконными решения об изъятии территории и здания. Он также предупредил об ответных дипломатических шагах.

26 апреля стало известно, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства после того, как заподозрила, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на решение Варшавы.