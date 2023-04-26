В Кремле пригрозили Польше после изъятия денег со счетов дипмиссии Песков: Польше стоит ожидать ответа России после изъятия денег со счетов посольства

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на решение Варшавы изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России, передает РИА Новости. Так представитель Кремля прокомментировал новость о том, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства после того, как счета дипмиссии были заморожены по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма.

Обязательно стоит [ждать ответных мер с российской стороны], — сказал Песков.

Он при этом не стал уточнять, каким конкретно будет ответ Москвы на действия Польши.

В МИД России до этого заявили, что Москва примет ответные меры в том случае, если Финляндия не решит в ближайшее время вопрос с арестованными квартирами в Хельсинки. Ранее сообщалось, что власти Финляндии арестовали здание РКНЦ, землю, на котором оно стоит, и семь квартир в столице, арендованных Российским центром науки и культуры, их общая стоимость оценивается в €1,4 млн. В российском ведомстве подчеркнули, что Хельсинки оповещали о временном запрете на любые действия с недвижимостью.