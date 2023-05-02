МИД России выразил Польше протест в связи с захватом школы МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши из-за захвата школы

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Яцек Щлядевски

Временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски покинул здание МИД России, куда его вызвали после изъятия российской школы в Варшаве и где ему был выражен решительный протест, передает ТАСС. Щлядевски не стал давать комментарии журналистам на выходе из здания МИД.

Его визит в российское дипведомство продлился 20 минут.

В российском министерстве заявили, что временному поверенному в делах Польши выражен решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве. Также в МИД посетовали на то, что Польша охотно предлагает свою территорию как плацдарм по поставке оружия Киеву и отправлению наемников на Украину. МИД РФ обвинил Варшаву в стремлении разрушить до основания отношения с Россией.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая заявил, что такие действия властей не могут оставаться без последствий. До этого посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за инцидента с российской школой Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей.