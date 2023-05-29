Польша перестанет пускать грузовики из России и Белоруссии Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами

Фото: gpk.gov.by

Власти Польши с 1 июня закроют движение через свою границу для грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами. Соответствующее постановление принял министр внутренних дел и польской администрации Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

На пограничных пунктах с Белоруссией приостанавливается движение для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также состав транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии и Российской Федерации, — говорится в тексте постановления.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев предложил запретить передвижение польских грузоперевозчиков по территории России. Депутат также предлагал повысить стоимость дизельного для польских фур на российских заправках в 1,5-2 раза. По словам парламентария, инициативы уже обсудили с представителями Минтранса и МИД РФ.

27 мая на границе Польши с Белоруссией и Украиной образовалась большая пробка из грузовиков. Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь сообщал, что на погранпереходе Дорохуске в очереди на выезд из Польши на Украину стояло около тысячи большегрузов, что означало примерно 45 часов ожидания. На погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией при этом ожидали выезда около 900 грузовиков, в обратном направлении очереди не было.