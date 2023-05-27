На границе Польши с Украиной и Белоруссией застряли около тысячи грузовиков

Фото: Shutterstock

Большие очереди грузовиков образовались на границе Польши с Украиной и Белоруссией, передает РИА Новости со ссылкой на представителя налоговой палаты Люблина Михала Деруся. По его словам, на пограничном переходе в Дорохуске, где грузовики выезжают из Польши на Украину, стоит около тысячи грузовых автомобилей.

В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания, — заявил Дерусь.

Также около 400 грузовиков ожидают пересечения границы в Хребенном, что соответствует примерно 25 часам ожидания. С украинской стороны здесь находятся около 60 автомобилей (около шести часов). На погранпереходе Корощин, на границе с Белоруссией, около 900 грузовиков ожидают выезда из Польши (около 30 часов). В обратном направлении очереди нет.

Ранее с инициативой закрыть польским фурам проезд в Россию выступил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. По его мнению, соответствующая мера должна вступить в силу с 1 июня. Свое предложение парламентарий назвал ответом на захват школы при посольстве РФ в Варшаве, который произошел 29 апреля.

В то же время глава Калининградской области Антон Алиханов считает, что запрет на перемещение польских грузовиков по территории России не должен распространяться на его регион. Губернатор отметил, что предлагаемая депутатами Госдумы мера может негативно отразиться на его экономике.