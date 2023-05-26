В России выступили против запрета на въезд польских фур Калининградский губернатор Алиханов высказался против запрета на въезд в Россию польских фур

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Запрет на перемещение польских грузовиков по территории России не должен распространяться на Калининградскую область, считает глава региона Антон Алиханов. Как сообщает «МК в Калининграде», губернатор в своем Telegram-канале отметил, что предлагаемая депутатами Госдумы мера может негативно отразиться на экономике российского эксклава.

Ранее в Госдуме предложили в качестве ответа на недружественную политику Варшавы запретить польским дальнобойщикам передвижение по территории России.

Польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область, — цитирует издание сообщение Алиханова.

По словам губернатора, запрет на работу польских транспортных компаний не может и не будет распространяться на территории региона, и этот вопрос уже проработан с коллегами из МИД России и Минтрансом России.

Алиханов привел данные статистики, согласно которым, несмотря на санкции ЕС, в Калининградскую область продолжают поступать товары как из Польши, так и из других стран Европы. И если запрет вступит в силу, регион может столкнуться с проблемами в доступности некоторых товаров.

Ранее Антон Алиханов предложил поставить забор вдоль железной дороги, связывающей Калининградскую область с основной частью России, чтобы обеспечить транзит товаров через территорию Литвы, которая продолжает требовать передать ей полное право разрешать или запрещать перевозку этих грузов.