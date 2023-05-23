«Давайте поставим забор вдоль ж/д»: Алиханов пошутил о транзите через Литву Глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал NEWS.ru об идеях в отношении литовского транзита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Алиханов

Проблема так называемого «литовского транзита» из основной части РФ в Калининградскую область остается весьма острой, поскольку Литва продолжает требовать передать ей полное право разрешать или запрещать перевозку грузов через свою территорию. То есть пользуется тем, что наземную доставку грузов в Калининградскую область с остальной территории России можно осуществить только через нее. А после ухудшения отношений Москвы и Вильнюса (в 2022 году страны даже взаимно отозвали послов) перевозки стали инструментом давления литовской стороны на Россию, Вильнюс хотел бы вообще их прекратить.

В этих условиях Москва должна выдвигать встречные требования, например — ввести российский суверенитет над литовской железной дорогой или создать российскую концессионную железную дорогу через Литву, считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Это — условия, которые нужно включить в нашу переговорную позицию», — заявил он на ассамблее российского Совета по внешней и оборонной политике в минувшие выходные. NEWS.ru расспросил Алиханова, что происходит с транзитом в настоящий момент и как глава региона видит российскую железнодорожную концессию на территории недружественной Литвы.

— Требования Литвы передать ей право единолично принимать решения о транзите в Калининград и обратно через свою территорию уже сказались на грузоперевозках?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Пока никак не сказываются, слава Богу. Но Литва направила запрос в Еврокомиссию, чтобы та ей делегировала исключительное право принимать решения относительно железнодорожного трансфера между основной частью России и ее эксклавом — Калининградской областью. Именно этим мы и озабочены.

Мы видим, что Вильнюс априори принимает крайне политизированные решения, и исходим из того, что это сулит нам ухудшение ситуации в дальнейшем. Поэтому мы, с одной стороны, выступаем против, с другой — напоминаем, что Литва вместе с Евросоюзом продолжают нарушать свои обязательства как в рамках ЕС, так и данные самим Вильнюсом в отношении свободы транзита. Эти обязательства были гарантированы нам при присоединении Литвы к Евросоюзу.

Кроме того, есть обязательства генерального соглашения по транзиту и торговле (ГАТТ) ВТО, касающиеся свободы транзита, которые также нарушены, причем совершенно в идиотической манере, не имеющей, на наш взгляд, никакого отношения ни к логике, ни к их обязательствам в целом.

— В настоящий момент транзит выполняется?

— Не в полном объеме. Он разрешен в части перевозок товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, для железнодорожной доставки литовская сторона установила квоты по историческому принципу.

Автомобильным транспортом разрешено провозить через литовскую территорию грузы, которые не подпадают под санкционные списки ЕС. Все остальное приходится возить морем. Благо у нас более 20 судов на линии, и их будет еще больше, сейчас мы с правительством РФ работаем над развитием морских перевозок.

— Вы предлагаете российскую концессионную дорогу по территории Литвы до Калининградской области. Как это должно выглядеть?

— В мировой истории множество примеров различных арендных соглашений. Вильнюс и ЕС переживают, что железнодорожные перевозки через территорию Литвы станут механизмом обхода санкций. Ну давайте поставим забор вдоль железной дороги, извините за простоту! Скоростную магистраль с железнодорожным и автомобильным путем, раз уж они так боятся. Тогда мы получим свободу транзита, и при этом будет гарантия, что мы не выскочим, так сказать, с этого поезда куда-то.

Это может быть концессионный механизм, это может быть что-то еще. У нас есть пример западноберлинского транзита во времена ГДР. Это надо прорабатывать и делать частью нашего переговорного процесса.

— Со стороны Литвы реакция уже есть?

— Вильнюс крайне болезненно реагирует на наши инициативы, но конкретных заявлений пока не было.

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