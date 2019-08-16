https://static.news.ru/photo/5ac8abe8-c119-11e9-a738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил на своей странице в Facebook сканы документов, которые, как он утверждает, являются секретными и говорят об увеличении числа преступлений среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донбасса.

По его словам, содержащийся в публикации отчёт на имя министра обороны страны Степана Полторака с подписью генерал-майора Игоря Криштуна посвящён правонарушениям солдат против граждан в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.

Также он рассказал о преступлениях, которые посчитал самыми резонансными.

Согласно скану документов, осенью 2014 года военнослужащий-контрактник по фамилии Паламарчук залез в частный дом, изнасиловал девушку и убил пытавшегося помочь ей. Весной следующего года находившийся за рулём бронетранспортёра сержант Карпинец наехал на двух жителей города Константиновка, в результате чего погибла девочка 2008 года рождения.

В июне того же года ушедшие в самоволку военнослужащие Костин и Бабий проникли в частный дом убили двух живущих там женщин, а в августе трое солдат поссорились с таксистом и убили его, после чего спрятали труп.

В документах сказано, что по трём случаям правоохранительные органы возбуждали уголовные дела об убийстве, о расследовании по факту наезда на пешеходов ничего неизвестно.

Помимо этого, Журавко опубликовал текст служебной записки Криштуна Полтораку, в которой перечислены преступления, совершённые силовиками ВСУ с 14 апреля 2014 года, когда Киев начал в Донбассе антитеррористическую операцию (АТО), позднее переименованную в операцию объединённых сил. В тексте указано, что за два года солдаты совершили в зоне АТО 147 преступлений в отношении мирных жителей, в том числе 20 убийств.

Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их «не замечают», — подчеркнул экс-депутат Рады.

Он также пообещал и дальше размещать в соцсетях сведения о преступлениях военнослужащих, совершённых при президентстве Петра Порошенко.

Ранее News.ru писал, что эксперты Международного комитета Красного Креста (МККК) ведут поиски и помогают в идентификации останков людей по обе стороны конфликта на востоке Украины. По словам главы Донецкого офиса организации Сирила Жорены, за всё время боевых действий на территории Донбасса пропали без вести около 1,5 тысячи человек.