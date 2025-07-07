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07 июля 2025 в 12:04

«Считали, что в безопасности»: военэксперт об уничтожении ВСУ в Январском

Военэксперт Матвийчук: у ВСУ в Январском не было шансов спрогнозировать удар РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

У наемников Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Январское, расположенного на границе Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики, не было шансов спрогнозировать удар ВС России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, они ошибочно полагали, что находятся на безопасном расстоянии от линии фронта.

ВС России нанесли серьезный удар по ВСУ. Это был такой удар, который практически невозможно было спрогнозировать. ВСУ считали, что они находятся на довольно большом удалении и в относительной безопасности. Оказалось, не так, — пояснил Матвийчук.

Ранее ТАСС сообщил, что в результате точного удара ФАБ по селу Январскому был полностью уничтожен командный пункт 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его данным, при ликвидации объекта погибли украинские военные, среди которых находились иностранные наемники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что в ночь на 7 июля ВС РФ ударили по военным объектам Украины в нескольких регионах. По его данным, в Одессе и области были поражены цели в портовой зоне и на южном побережье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
Днепропетровская область
Украина
СВО
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Д. Бугров
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