Самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori итальянских ВВС разбился во время тренировочного полета неподалеку от Турина, пишет газета La Stampa. Борт рухнул на проезжающий автомобиль, в котором находились четыре человека. Погибла пятилетняя девочка, ее родители и девятилетний брат получили серьезные травмы, их госпитализировали с сильными ожогами. В Сети появились кадры ЧП.
Летательный аппарат выполнял тренировочный полет перед предстоящим аэрошоу, запланированным на 17 сентября. В какой-то момент борт начал стремительно терять высоту. По предварительным данным, причиной ЧП стала стая птиц, попавшая в двигатель самолета. Пилот не пострадал, он успел вовремя катапультироваться.
Ранее в Малайзии небольшой пассажирский самолет Beechcraft Model 390 упал на автотрассу. После этого воздушное судно столкнулось с автомобилем и мотоциклом, в результате аварии погибли не менее 10 человек. Среди погибших два пилота, шесть пассажиров, а также водители машины и мотоцикла.
В июле вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. На борту воздушного судна находились 13 человек, из которых шестеро погибли, а остальные получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.