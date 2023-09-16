Самолет ВВС Италии рухнул на машину с детьми и взорвался

Фото: Stefano Porta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилотажная группа Frecce Tricolori

Самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori итальянских ВВС разбился во время тренировочного полета неподалеку от Турина, пишет газета La Stampa. Борт рухнул на проезжающий автомобиль, в котором находились четыре человека. Погибла пятилетняя девочка, ее родители и девятилетний брат получили серьезные травмы, их госпитализировали с сильными ожогами. В Сети появились кадры ЧП.

Летательный аппарат выполнял тренировочный полет перед предстоящим аэрошоу, запланированным на 17 сентября. В какой-то момент борт начал стремительно терять высоту. По предварительным данным, причиной ЧП стала стая птиц, попавшая в двигатель самолета. Пилот не пострадал, он успел вовремя катапультироваться.

Ранее в Малайзии небольшой пассажирский самолет Beechcraft Model 390 упал на автотрассу. После этого воздушное судно столкнулось с автомобилем и мотоциклом, в результате аварии погибли не менее 10 человек. Среди погибших два пилота, шесть пассажиров, а также водители машины и мотоцикла.

В июле вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа», разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. На борту воздушного судна находились 13 человек, из которых шестеро погибли, а остальные получили травмы. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.