Шесть человек погибли при крушении вертолета в Тюнгуре

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вертолет Ми-8 загорелся при посадке в Тюнгуре в Республике Алтай. ТАСС со ссылкой на медслужбы сообщает, что погибли шесть человек. Еще семь человек пострадали. При падении вертолет задел линию электропередачи.

При заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек — шестеро из них погибли на месте, еще семеро пострадали, — сообщил источник.

По данным республиканского управления ГОЧС, на месте работают пожарные службы.

В МЧС региона подтвердили, что на борту находились 13 человек. Вертолет совершал коммерческий полет по маршруту Карасук-Ак-Кем-Тюнгур. Сообщение об аварии поступило в 15:05 по местному времени.

Telegram-канал «Честный Детектив» пишет, что у пятерых выживших — сильнейшие ожоги. Пострадавших госпитализируют с помощью вертолетов. Один из членов экипажа является гражданином Белоруссии.

Ранее Государственная транспортная лизинговая компания сообщала, что российский флот вертолетов гражданского назначения в значительной степени изношен. По оценке ведомства, в 2023–2025 годах отечественной авиации потребуется порядка 219 новых машин.