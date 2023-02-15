Россиянина выслали из Эстонии из-за «Бессмертного полка» Организатора акций «Бессмертного полка» в Эстонии Чаулина выслали из страны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Лидер некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» и организатор акций «Бессмертного полка» Сергей Чаулин был выслан из Эстонии, где проживал, сообщается в пресс-релизе департамента полиции безопасности. Активиста лишили вида на жительство.

Чаулин, гражданство которого не уточняется, выехал из Эстонии вечером 14 февраля. <...> Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Как инструмент Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения, — сообщается в пресс-релизе.

В релизе также отмечается, что вид на жительство у человека может быть признан недействительным, «если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности».

Сам Чаулин подтвердил в разговоре с порталом Rus.ERR, что находится в России. Он заявил, что его вызвали в полицию, отобрали документы, телефон и выслали из Эстонии, не дав даже переодеться или связаться с адвокатом.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть Россию не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы российский посол также покинул страну.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал мертвыми дипломатические отношения России с Эстонией и Латвией. Он подчеркнул, что понизить их следовало давно, поскольку страны Прибалтики давно утратили самостоятельность.