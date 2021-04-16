Российского посла вызвали в МИД Литвы

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Российского посла Алексея Исакова вызвали в литовский МИД, где ему была вручена нота с выражением неодобрения российской внешней политики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также [по поводу] нарушений прав человека, — говорится в сообщении.

В МИД также выразили неудовольствие в связи с эскалацией на востоке Украины и ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого, по мнению представителей литовского ведомства, пытались отравить, а теперь несправедливо осудили к лишению свободы.

Ранее стало известно, что МИД Польши вызвал посла России после введения США антироссийских санкций и ситуации на востоке Украины. Также российский посол Андрей Келин был вызван в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вызовы российских послов во внешнеполитические ведомства Великобритании и Польши признаком «порочной блоковой дисциплины».