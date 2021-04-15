«Цепная реакция»: МИД РФ о вызовах послов в Британии и Польше

https://static.news.ru/photo/4d1a6762-9e16-11eb-a8c9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вызовы российских послов во внешнеполитические ведомства Великобритании и Польши являются признаком «порочной блоковой дисциплины». Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций — признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не компанейщина. Это вассалитет XXI века, — цитирует «Интерфакс» Захарову.

Ранее стало известно, что МИД Польши вызвал посла России после введения США антироссийских санкций и ситуации на востоке Украины. Также российский посол Андрей Келин был вызван в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.