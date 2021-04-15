Российского посла вызвали в МИД Польши

https://static.news.ru/photo/8a7d6238-9e09-11eb-8968-96000091f725_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikimedia.org

МИД Польши вызвал посла России после введения США антироссийских санкций и ситуации на востоке Украины. Сообщения в польских СМИ подтвердил официальный представитель дипмиссии РФ Владимир Александров.

Посла сегодня действительно вызывали в МИД, — цитирует РИА Новости Александров.

Причины вызова дипломат не назвал, добавив, что одним из поводов стала ситуация у восточных границ Украины. Ранее агентство PAP со ссылкой на дипломатические источники сообщило , что вызов связан с новым пакетом антироссийских санкций, принятым США.

Ранее российский посол Андрей Келин был вызван в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России. В Форин-оффисе планируют обсудить приписываемый Москве взлом SolarWinds, а также концентрацию вооружённых сил на границе с Украиной.

Как писал NEWS.ru, в Службе внешней разведки назвали словоблудием заявления о причастности организации к шпионажу. В сообщении пресс-службы говорится, что в высказываниях Байдена нет ни слова про СВР, а в разосланном толковании, разосланном для американских СМИ об СВР, «что ни строчка, то — пассаж».