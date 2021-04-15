СВР назвала «словоблудием» обвинения в шпионаже со стороны США

https://static.news.ru/photo/2a231214-9e01-11eb-94b5-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

В Службе внешней разведки (СВР) заявили о надуманности обвинений в свой адрес со стороны Вашингтона. Они назвали подобные высказывания словоблудием. Об этом сообщает пресс-бюро службы.

В высказываниях [президента США Джо] Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницы убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, — что ни строчка, то — пассаж. Не хочется цитировать заокеанских коллег, а все мы, по большому счёту, в этом электронном мире — коллеги. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное, — говорится в заявлении пресс-бюро СВР за подписью его руководителя Сергея Иванова. Документ приводит ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами. Кроме того, под ограничительные меры попали пять физических лиц и три компании по Крыму, а также главы управления ФСБ и СК по полуострову. Американская сторона высылает десять российских дипломатов, а также запрещает американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые американские санкции повышают градус конфронтации в российско-американских отношениях. Она добавила, что ответ Москвы будут неотвратимым и за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться.