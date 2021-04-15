В МИД заявили об обострении конфронтации в отношениях между РФ и США

https://static.news.ru/photo/1fe8df3c-9dec-11eb-9dcf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые антироссийские санкции, введённые Белым домом, повышают конфронтационный градус в российско-американских отношениях. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что президент Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах и не только.

Захарова отметила, что новые ограничительные меры только обостряют конфронтацию между США и РФ. По её словам, ответ Москвы на санкции будет неотвратимым.

В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на США, — цитирует ТАСС официального представителя МИД.

Как ранее передавал NEWS.ru, союзники Соединённых Штатов по НАТО поддержали «меры реагирования» Белого дома на деятельность России, которая названа «дестабилизирующей». Об этом говорится в заявлении Альянса, обнародованном в четверг, 15 апреля.

В частности, в НАТО присоединились к обвинениям в адрес Москвы, касающимся кибератаки.