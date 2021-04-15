В НАТО поддержали реакцию США на «дестабилизирующую деятельность» России

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Союзники Соединённых Штатов по НАТО поддержали «меры реагирования» Белого дома на деятельность России, которая названа «дестабилизирующей». Об этом говорится в заявлении Альянса, обнародованном в четверг, 15 апреля.

Ранее стало известно, что президент Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах и не только.

После представители НАТО выпустили заявление, в котором говорится о поддержке американских «мер реагирования» на российскую деятельность. Кроме того, Альянс присоединился к обвинениям в адрес Москвы, касающимся кибератаки.

Союзники будут тесно работать, чтобы ответить на представляющие угрозу евро-атлантической безопасности действия РФ, — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия осуждает новые санкционные устремления США. Москва будет отвечать на вводимые ограничительные меры по принципу взаимности с целью обеспечения собственных интересов наилучшим образом. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.