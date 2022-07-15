Российского посла вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР МИД Британии вызвал российского посла в связи со смертью соотечественника Пола Ури в ДНР

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МИД Британии вызвал посла России Андрея Келина в связи сообщениями о смерти англичанина Пола Ури в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщается на сайте правительства королевства. Глава внешнеполитического ведомства Лиз Трасс утверждает, что РФ должна понести полную ответственность за эту кончину. По ее словам, умерший занимался гуманитарной работой и не был наемником.

Я потрясена сообщениями о смерти британского сотрудника гуманитарной помощи Пола Ури, который находился под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна нести за это полную ответственность, — сказала Трасс.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти британского наемника Пола Джонсона Энтони Доминика Ури. Она подчеркнула, что мужчине долгое время оказывалась медицинская помощь в связи с рядом хронических заболеваний, однако, «учитывая диагнозы и стресс», 10 июля он скончался.

Позже адвокат марокканского военного Сааудана Брагима, приговоренного к смертной казни в ДНР, Елена Веснина рассказала в разговоре с NEWS.ru, что у Ури был «инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы». Она отметила, что медикаментозная поддержка пленному оказывалась, несмотря на игнорирование Лондоном просьбы передать препараты.