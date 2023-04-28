Российский научный корабль напугал британского парламентария Британский депутат Стоун назвал шпионским судном российский научный корабль «Адмирал Владимирский»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российское исследовательское судно «Адмирал Владимирский», замеченное некоторое время назад недалеко от берегов Шотландии, вызвало обеспокоенность члена британского парламента от Либерально-демократической партии Джейми Стоуна, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание The National News. Депутат назвал океанографическое судно «шпионским кораблем» и призвал главу Минобороны королевства Бена Уоллеса немедленно отреагировать на ситуацию.

Как пишет издание, Стоун уверен, что «Адмирал Владимирский» пытался получить данные о британской подводной инфраструктуре.

Это не траулер, это не прогулочное судно, это шпионский корабль с вооруженной охраной. Он рыскал вокруг нефтяного месторождения «Беатрис» и изучал там трубопровод, а также крутился вокруг нефтяных станций в Северном море и нефтепроводов, — заявил депутат.

Он призвал министра обороны страны Бена Уоллеса выступить в палате общин с рассказом, каким образом правительство реагирует на подобные вторжения.

Ранее вещательные компании Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии выступили с утверждениями, что рыболовецкие суда из России занимаются слежкой за подлодками НАТО. По их данным, у России есть специальный шпионский флот, в который входят траулеры.