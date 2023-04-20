Intrafish: рыболовецкие суда России могли следить за подлодками НАТО

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подводная лодка с управляемыми ракетами класса «Огайо» USS Florida (SSGN 728)

Вещательные компании Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии утверждают, что рыболовецкие суда из России занимаются слежкой за подлодками НАТО. По их данным, у России есть специальный шпионский флот, в который входят траулеры. Так, рыболовный траулер Taurus недавно якобы следил за атомной подлодкой США, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Intrafish.

Судно, которое занимается добычей в Баренцевом и Норвежском морях и заходит в различные порты на севере Норвегии, недавно вызвало подозрение у норвежских властей из-за сближения с подводной лодкой НАТО, — говорится в статье.

По данным издания, не менее 50 российских судов за последние 10 лет шпионили в водах НАТО. Траулеры якобы оснащены средствами подводного наблюдения и могут следить за военными активами Запада и США.

Последний случай, по словам автора публикации, связан с тем, что траулер находился в городе Тромсе на севере Норвегии и откладывал выход из порта. Рыболовецкое судно покинуло гавань только тогда, когда в плаванье вышла американская подводная лодка USS South Dakota. При этом уточняется, что субмарина не могла скрыться от траулера даже под водой.

Официальные лица российской компании Norebo, которой принадлежит траулер, отрицают причастность к возможному шпионажу за подлодками НАТО. Они считают, что подозрения связаны с очередной волной русофобии.

Троих граждан России и четырех американцев ранее обвинили в США в проведении многолетней кампании по «вредоносному влиянию». Власти США считают, что эти лица работали от имени российского правительства на ФСБ.